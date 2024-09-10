«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в хевивейте британец Тайсон Фьюри через свои социальные сети обратился к чемпиону мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO украинцу Александру Усику.

«Малыш, 23 декабря ты все еще будешь разбит», – написал Тайсон Фьюри.

Ранее руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua