Любляна. Завацкая проиграла в почти трёхчасовом матче первого круга

Катарина Завацкая выбыла из борьбы в одиночной сетке турнира WTA 125 в Словении

Любляна, Словения • 9-15 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Марина Бассольс Рибера (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Анхела Фита Болуда (Испания, Q) 0:6, 7:5, 4:6

Завацкая сегодня провела третью встречу с представительницей Испании и впервые проиграла. В 2022 году украинка обыгрывала Фиту Болуду на грунтовых турнирах ITF.

Это поражение стало для Катарины уже пятым подряд.

Напомним, что ранее сегодня во второй круг турнира в Любляне вышла Анастасия Соболева.

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