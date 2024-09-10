Любляна. Завацкая проиграла в почти трёхчасовом матче первого круга

Катарина Завацкая выбыла из борьбы в одиночной сетке турнира WTA 125 в Словении
Любляна, Словения • 9-15 сентября • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Марина Бассольс Рибера (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анхела Фита Болуда (Испания, Q) 0:6, 7:5, 4:6
Завацкая сегодня провела третью встречу с представительницей Испании и впервые проиграла. В 2022 году украинка обыгрывала Фиту Болуду на грунтовых турнирах ITF.
Это поражение стало для Катарины уже пятым подряд.
Напомним, что ранее сегодня во второй круг турнира в Любляне вышла Анастасия Соболева.
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