Руководители тенниса призывают букмекерские компании блокировать аккаунты тех, кто оскорбляет теннисисток в сети

WTA и ITF ведут переговоры с компаниями для установления новых условий.



Руководящие органы тенниса призывают букмекерские компании блокировать аккаунты игроков, которые присылают оскорбительные сообщения теннисисткам. Одна американская компания уже на этой неделе предупредила своих клиентов, что будет принимать такие меры.

Согласно отчету Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной теннисной федерации (ITF), опубликованному на прошлой неделе, в 2023 году 458 спортсменов стали непосредственными объектами кибербуллинга.

По информации The Guardian, после обнародования отчета переговоры между WTA, ITF и представителями беттинг-индустрии активизировались. Некоторые операторы уже выразили готовность блокировать аккаунты пользователей, которые прибегают к кибербуллингу. Кроме блокировки, теннисные органы хотят, чтобы букмекерские компании финансировали образовательные кампании по онлайн-ненависти.

Американская компания FanDuel на этой неделе обновила свои правила, включив пункт, который позволяет ей приостанавливать деятельность аккаунтов тех пользователей, которые преследуют спортсменов, а также расширив само определение понятия «преследование».

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«Мы можем по своему усмотрению приостановить или закрыть ваш аккаунт и/или запретить вам пользование нашими услугами, если установим, что вы представляете угрозу безопасности участников спортивных соревнований, или если будет обнаружено, что вы участвовали в преследовании спортивного официального представителя, тренера или любого участника спортивного мероприятия».

FanDuel является официальным букмекерским партнером WTA в США. Согласно условиям этого соглашения, WTA предоставляет компании официальные данные о счете матчей, что может дать ей временное преимущество над конкурентами, а также права на использование видеообзоров на цифровых платформах FanDuel.

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Также стало известно, что в переговорах участвует и Комиссия по азартным играм. Одним из предложений является использование ее базы самоисключения – инструмента, созданного для предотвращения доступа зависимых игроков к ставкам, – для внесения в список пользователей, которые присылали оскорбительные сообщения теннисистам.



btu.org.ua