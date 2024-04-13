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Бокс

Украинский супертяж завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU

Украинский супертяж завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Шала и Александр Захожий

Украинский супертяж Александр Захожий (19–0, 15 КО) завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU.

В бою в немецком Шарлоттенбурге, районе Берлина, украинец досрочно во 2-м раунде финишировал немца Гранита Шалу (15–1, 5 КО).

Имея превосходство в антропометрии, украинец пытался контролировать дистанцию за счёт джеба. Шала сделал пытался контратаковать.

Во 2-м раунде Шала пропустил несколько ударов, и результат боя был определен. Захожий сначала уложил соперника правым прямым. Шала сумел подняться, но украинец пробил по корпусу, и немецкий боксер снова упал возле канатов. Рефери остановил поединок.

Это 19-я победа для Захожего на профи-ринге, он идет без поражений и теперь имеет в активе пояс чемпиона Европы по версии EBU.

Александр Захожий (Украина) – Гранит Шала (Германия) – KO 2/12

Украинский супертяж завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU

Украинский супертяж завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU

Украинский супертяж завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU

Украинский супертяж завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU

sport.ua

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