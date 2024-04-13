Украинский супертяж завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Шала и Александр Захожий

Украинский супертяж Александр Захожий (19–0, 15 КО) завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU.

В бою в немецком Шарлоттенбурге, районе Берлина, украинец досрочно во 2-м раунде финишировал немца Гранита Шалу (15–1, 5 КО).

Имея превосходство в антропометрии, украинец пытался контролировать дистанцию за счёт джеба. Шала сделал пытался контратаковать.

Во 2-м раунде Шала пропустил несколько ударов, и результат боя был определен. Захожий сначала уложил соперника правым прямым. Шала сумел подняться, но украинец пробил по корпусу, и немецкий боксер снова упал возле канатов. Рефери остановил поединок.

Это 19-я победа для Захожего на профи-ринге, он идет без поражений и теперь имеет в активе пояс чемпиона Европы по версии EBU.

Александр Захожий (Украина) – Гранит Шала (Германия) – KO 2/12

sport.ua