Критик Усика Джервонта Дэвис назвал трех лучших боксеров в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Известный американский боксер Джервонта Дэвис, который является чемпионом мира в легком весе по версии WBA, назвал трех лучших боксеров в истории. Дэвис не включил в свой список ни одного супертяжа.

«Флойд Мейвезер, Шугар Рэй Леонард, Пернелл Уитакер – это три лучших боксера в истории», – сказал Дэвис.

Последний бой Дэвис провел летом 2024 года, где нокаутировал Фрэнка Мартина и защитил титул. Возможным соперником Дэвиса в 2025 году может стать Василий Ломаченко.

Ранее Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри в первом поединке.

sport.ua