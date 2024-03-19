Все, що треба знати про нові рішення МОК про «нейтральних» російських атлетів на ОІ

Перш за все, МОК встановив, що наразі 12 індивідуальних нейтральних спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським паспортом пройшли кваліфікацію на ОІ-2024.

Максимально можлива кількість росіян та білорусів, яку підрахував МОК і яка «малоймовірно, що буде досягнута» – 54 та 28 атлетів відповідно.

МОК створив комісію з нейтральності росіян – її очолила віцепрезидентка МОК, яка вже правила звіт на користь ОКР

МОК створив комісію з перевірки відповідності атлетів з російськими та білоруськими паспортами на відповідність критеріям індивідуальних нейтральних атлетів (AINERP).

До складу комісії увійшло три представники:

👉 Ніколь Ховерц – віцепрезидентка МОК, голова комісії;

👉 Пау Газоль – представник Комісії з етики МОК;

👉 Сін Мін Рю – представник Комісії атлетів МОК.

Ніколь Ховерц раніше очолювала Групу з імплементації Олімпійських атлетів з Росії під час ОІ в Пхенчхані-2018. Тоді вона готувала звіт щодо того, чи допускати «нейтральних» (тоді ще через допінг) росіян на церемонію закриття. Відповідь – ні, але рекомендувала зняти відсторонення з Олімпійського комітету Росії. А пізніше визнала, що «підправила» (tweaked) звіт, щоб у ньому зʼявилася рекомендація повернення ОКР, на прохання Виконкому МОК:

«Ми хотіли переконатися, що роль Олімпійського комітету Росії в цих конкретних справах про застосування допінгу була зрозуміла. Ми хотіли показати, що це не є частиною системних допінгових маніпуляцій.

Ми хотіли уточнити, що ОКР до цього абсолютно не причетна і це поодинокі випадки. Ми справді підправили й уточнили це».

Роботу AINERP підтримуватиме Пакеретт Жірар Заппеллі, головний спеціаліст МОК з етики та дотримання вимог, яка виконуватиме функції секретаря цієї комісії.

Саме AINERP за своїм рішенням надсилатиме запрошення на ОІ індивідуальним нейтральним атлетам – і працюватиме безперестанку, як запевнив голова відділу звʼязків НОК та олімпійської солідарності МОК Джеймс Маклауд:

«Комісія збиратиметься після завершення кожного кваліфікаційного змагання, щоб мати змогу провести аналіз відповідності цих спортсменів і потім видати, або не видати, запрошення цьому спортсмену та його допоміжному персоналу.

МОК зобов'язався регулярно оновлювати список усіх атлетів, які мають право на участь в Олімпійських іграх, і цей список буде розміщено на вебсайті. Насправді комісія працюватиме більш-менш щодня, починаючи з цього моменту і до початку ігор».

AINERP стежитиме за дотриманням критеріїв нейтральності як до ОІ, так і під час та після змагань. Принаймні, так обіцяє МОК.

Маклауда також спитали також про роль України у процесі допуску росіян та білорусів до ОІ. Відповідь така:

«Щодо інформації, яку ми отримуємо від НОК України та інших стейкхолдерів Олімпійського руху. Панель розглядатиме усі можливі та доступні їм джерела інформації. Це включатиме і рішення, прийняті міжнародними федераціями, незалежний розгляд відповідності атлетів незалежними компаніями, які допоможуть відстежувати ситуацію стосовно публікацій у соцмережах. Також будь-хто, хто надсилатиме інформацію щодо атлета, буде взятий до уваги. Напевно, прямо зараз наше найкраще джерело інформації – це НОК України, які стежать за цим дуже серйозно. Ми сказали їм, що комісія розгляне усю їхню інформацію».

А от міжнародних спортивних федерацій, які порушують рекомендації МОК щодо нейтральності та допускають провоєнних росіян, жодні покарання не стосуватимуться – відповів Маклауд на питання Tribuna.com:

«Відповідь доволі чітка: ні, ми не будемо накладати санкції на міжнародні федерації. Вони відповідають за змагання, які організовують, ми надали їм набір рекомендацій, вони їх застосовують таким чином, які передбачають їхні структури управління. Ми відповідаємо за Олімпійські ігри у Парижі, і це те, на що звертатиме увагу комісія – бо має бути узгодженість між усіма видами спорту в Парижі».

МОК затвердив кілька обмежень для нейтральних росіян – без параду країн та медального заліку

Виконком також підтвердив кілька обмежень для індивідуальних нейтральних атлетів:

👉 вони не будуть брати участь у параді країн на церемонії відкриття,

👉 вони не будуть публікуватися у жодних командних медальних заліках.

Однак рішення щодо церемонії закриття приймуть пізніше – бо там беруть участь «не країни, а всі атлети разом».

Окрім того, МОК затвердив гімн та прапор нейтральних атлетів:

МОК також засудив «Ігри дружби» – але не зміг відповісти, чи буде карати учасників

МОК випустив доволі чітку й однозначну Декларацію проти політизації спорту – у якій прямо засудив намагання росіян провести «Ігри дружби»:

«Російський уряд розпочав дуже інтенсивний дипломатичний наступ, залучивши урядові делегації та послів, а також міністерські та інші урядові органи, звернувшись до урядів усього світу.

Це цинічна спроба Російської Федерації політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійців світу, чітко виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди.

Комісія навіть бачить ризик того, що їхні уряди змушуватимуть спортсменів брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, таким чином бувши використаними як частина політичної пропагандистської кампанії».

Утім, на пресконференції Маклауд не зміг чітко відповісти, чи каратиме МОК учасників цього дійства – заявив, що Виконком ще не визначився:

«Це питання має бути розглянуто Виконкомом МОК більш детально.

Ми вважаємо, що спортсмени повинні мати доступ до змагань. Як ви знаєте, це частина наших фундаментальних принципів, але ми з обережністю ставимося до цих політизованих ігор, тому було зроблено стосовно них заяву.

Це рішення має ухвалити Виконком».

Фото: Barbados Olympic Association, МОК, Aachener Zeitung

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