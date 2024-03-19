ОФИЦИАЛЬНО. Еще один мегафайт 18 мая. Беринчик проведет бой за титул WBO

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о проведении боя между Денисом Беринчиком (18-0, 9 КО) и мексиканцем Эмануэлем Наваррете (38-2, 31 КО) за вакантный пояс чемпиона WBO в легком весе.

Бой состоится 18 мая 2024 года в Сан-Диего (США).

Всемирная боксерская организация санкционировала этот поединок в конце января.

Бой Наваррете – Беринчик состоится в тот же день, что и поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Александр и Тайсон будут драться 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua