Игрок получил нежелательную травму

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Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии из-за травмы.

В социальных сетях появился ролик, на котором видно как нападающий чувствовал дискомфорт в ноге. Вскоре после этого игрок покинул тренировочную площадку, хромая.

Участие Эрлинга в товарищеских матчах сборной Норвегии против Чехии и Словакии под вопросом.

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