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Футбол

Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии

Игрок получил нежелательную травму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии из-за травмы.

    В социальных сетях появился ролик, на котором видно как нападающий чувствовал дискомфорт в ноге. Вскоре после этого игрок покинул тренировочную площадку, хромая.

    Участие Эрлинга в товарищеских матчах сборной Норвегии против Чехии и Словакии под вопросом.

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