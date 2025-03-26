Источник: Усик добился всего в боксе, может провести бой с Джейком Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) может провести бой с популярным американским блогером Джейком Полом (11–1, 7 КО). Обсуждается два варианта – встреча в октагоне по правилам ММА или поединок на ринге.

Издание Boxingnews проанализировало этот неожиданный вариант для украинца и сообщило, что Усик может заработать огромные деньги:

«Усик добился всего в боксе после замечательного 2024 года. Он победил Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе с 1999 года. Украинец присоединился к Теренсу Кроуфорду и Наоя Иноуэ – все трое покорили такое достижение в эпоху четырех титулов.

Пока все обговаривают вероятные поединки Александра против Джозефа Паркера и Даниеля Дюбуа, появился сенсационный третий вариант – бой с популярным блогером Джейком Полом.

Американец заставил говорить о себе после боя с Майком Тайсоном, который принес ему 40 млн долларов. Учитывая популярность Усика, бой с Джейком побьет все финансовые рекорды в этом виде спорта. Команда украинца уже заявила о готовности к этой встречи. Пол пока не комментировал возможность выйти против бывшего абсолютного чемпиона мира», – сообщает источник.

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sport.ua