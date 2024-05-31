«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли оценил шансы экс-чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в бою-реванше с абсолютным чемпионом мира в хевивейте украинцем Александром Усиком.

«Тайсону потребуется большая выдержка в бою с таким боксером, как Усик. Я могу сейчас даже сказать, что Тайсон уже как испорченный товар. Он больше не готов к ударам в подбородок. Фьюри больше не устойчив к ударам, как раньше. Он может нанести несколько ударов Усику в реванше, но что будет, когда Александр нанесет ответный удар?

Усик хорошо изучил Тайсона в первом бою, теперь он внесет коррективы и выиграет в реванше гораздо легче, чем в первом поединке», – сказал Брэдли.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua