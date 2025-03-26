Штайнер: Дайте Лоусону проехать в Японии!

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер сочувствует Лиаму Лоусону. В подкасте Red Flags он призвал дать гонщику ещё какое-то время…

Гюнтер Штайнер: «Я думаю, это проблема Лоусона. Если ты на полсекунды медленнее своего напарника, то это много. Но когда разница больше секунды – это должно иметь объяснение, ведь в прошлом году в RB он отлично справлялся со своей работой.

После перехода в Red Bull Racing он просто не может выйти на прежний уровень. Может, он слишком сильно давит на себя? Может, дело в этом. Просто слишком много прессинга.

Я бы сказал команде: «Дайте Лоусону проехать в Японии!» Все вокруг говорят, что прежде он никогда не гонялся в Австралии, никогда не выступал в Китае. Но трассу в Сузуке он знает отлично, он выступал там в серии SuperFormula, а у них очень быстрые машины. Если в Сузуке он справится, то, по крайней мере, у него появится надежда. Если же в Японии ничего не получится, значит действительно пора что-то менять».

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