Формула E: Lola останется в чемпионате до 2030 года

Знаменитая в прошлом британская марка Lola возрождается, и уже в 2025 году немецкая команда ABT будет выступать в Формуле E на машинах, оснащённых силовыми установками совместного производства Lola и японской компании Yamaha Motor.

Но у новых владельцев Lola Cars далеко идущие планы, и эта компания стала четвёртым автопроизводителем, который останется в чемпионате мира по гонкам на электромобилях до 2030 года, когда Формула E перейдёт на технику четвёртого поколения (GEN4). Ранее аналогичные обязательства взяли на себя Nissan, Porsche и Jaguar.

Джефф Доддз, исполнительный директор Формулы E: «Историческое возвращение Lola в высшую категорию автоспорта произойдёт в следующем году, в 11-м сезоне Формулы E, и при этом мы рады, что в Lola Cars пообещали остаться в чемпионате после перехода на технику GEN4, т.е. как минимум до 2030 года.

В этой компании верят в нашу серию, и их новый инновационный проект в области электрических технологий стал подтверждением нашей способности привлекать самые известные в мире автоспорта имена, и мы объединим усилия, чтобы развитие нашего чемпионата продолжалось».

Марк Престон, руководитель гоночных программ Lola Cars: «Мы рады подтвердить наши обязательства остаться в чемпионате, когда состоится переход на GEN4. Формула E – идеальная платформа для разработки силовых установок и программного обеспечения, которое можно применять в других категориях автоспорта и в в других областях автомобильного транспорта.

Нам представляется, что инновационные возможности, которые существуют в этой электрической серии, будут только расширяться по мере роста эффективности электромобилей и развития технологий».

Команды Формулы E перейдут на машины поколения GEN4 в 13-м сезоне, т.е. в 2026-2027 гг., и эти электромобили станут более эффективными, быстрыми и безопасными. Детальные технические параметры будущих машин FIA и Формула E пока не обнародовали, но уже известно, что у них у них будет полноприводная трансмиссия, намного более мощные силовые установки и более ёмкие батареи.

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