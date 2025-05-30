Лоусон: Никаких новинок мы в Барселону не привезли

В Монако Лиам Лоусон финишировал восьмым, заработав первые в этом сезоне очки, что, конечно, поднимает настроение новозеландскому гонщику Racing Bulls. Его напарник, Айзек Хаджар, занял в прошлое воскресенье 6-е место, и теперь Лоусон надеется, что в Барселоне его команда вновь сможет выступить достаточно успешно.

Лиам Лоусон: «Конечно, когда ты зарабатываешь очки, это всегда приятно. Думаю, для всей нашей команды уик-энд в Монако сложился очень удачно. Хотя, если говорить конкретно о моей работе, то не всё было идеально, но теперь начинается следующий уик-энд, и мы, разумеется, постараемся продолжить прогрессировать.

Как всегда, мы нацеливаемся на призовую десятку. При этом одна из основных задач, которые командам предстоит решать в этот уик-энд, состоит в том, что всем надо разобраться, каким образом на расстановку сил повлияет техническая директива FIA. А она на всех скажется по-разному.

При этом мы полностью сосредоточены на свой работе, т.е. стараемся сделать нашу машину настолько эффективной, насколько это возможно. Что из этого получится, сложно сказать. Вероятно, изменения, внесённые в конструкцию переднего крыла, на какие-то команды повлияют сильнее, а кто-то вообще не заметит разницы.

Нет смысла гадать, мы просто намерены бороться за максимально возможные результаты, при этом никаких технических новинок мы в Барселону не привезли».

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