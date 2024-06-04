Коко Гауфф: «Я играю в парной сетке Ролан Гаррос ради подготовки к Олимпиаде, потому что на Играх хочу добиться успеха»

Американка Коко Гауфф прокомментировала своё выступление в дуэте с чешкой Катержиной Синяковой на Открытом чемпионате Франции

«На этой неделе решение играть в паре было принято в последнюю минуту (смеётся). На самом деле, я пыталась найти американскую напарницу, с которой можно было бы сыграть, потому что Джессика Пегула снялась с турнира. И, конечно, еще тот факт, что Олимпиада будет на этих кортах. Весь мой план в начале года заключался в том, чтобы попробовать сыграть с кем-то, с кем я потенциально могла бы потом сыграть на Олимпиаде.

Но сейчас я решала в последнюю минуту из-за травмы Джессики. Сначала я даже не собиралась играть здесь пару. Но потом Тейлор Таунсенд, к сожалению, подвернула лодыжку. И потом она написала мне о дуэте с Катержиной Синяковой. Я ответила: «Да, я сделаю это». Очевидно, что она выиграла много турниров Большого Шлема в этом разряде, и у нас могут быть хорошие шансы. Но я не хочу, чтобы это оказало какое-то давление на меня. В первую очередь я хотела сыграть для того, чтобы подготовиться к Олимпиаде на грунте, потому что на Играх я хочу добиться успеха. Так что я уделяю этому внимание, играя здесь. Скажу, что в будущем я буду играть меньше парных матчей, но всё равно буду включать их в свое расписание время от времени».

Коко Гауфф и Катержина Синякова сегодня сыграют в третьем круге парного Ролан Гаррос против дуэта Эна Шибахара (Япония)/Ван Синьюй (Китай).

btu.org.ua