Пьер Гасли дисквалифицирован, но допущен к старту

Рассмотрев факт нарушения технического регламента на машине Пьера Гасли, стюарды Гран при Азербайджана дисквалифицировали французского гонщика, исключив его из протокола квалификации, но допустили к старту.

При обсуждении этой ситуации в комнате стюардов технический делегат FIA сообщил, что во время финального быстрого круга во второй части квалификации машина #10 превысила разрешённый расход топлива в 100 кг/ч.

Представители команды не оспаривали факт нарушения, объяснив произошедшее неожиданным кратковременным сбоем, из-за которого объём топлива возрос.

Стюарды применили обычный в таких случаях штраф, дисквалифицировав машину и гонщика, но допустив его к старту.

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