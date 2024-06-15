В Ле-Мане всё готово к старту 24-часовой гонки

Сегодня в 16.00 по местному времени в 92-й раз стартует марафон «24 часа Ле-Мана». Зинедин Зидан выполнит свою почётную обязанность, даст отмашку французским флагом, и гонка начнётся – гиперкары Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Peugeot, Alpine, Lamborghini, BMW и Isotta Fraschini вступят в борьбу за победу в одном из самых престижных соревнований автоспортивного года.

Старт на кольце Сартэ даётся с хода, но перед этим все 62 машины трёх классов (Hypercar, LMP2 и LMGT3) по традиции выстроятся на стартовом поле под углом к направлению движения, а над автодромом пролетит вертолёт с флагом Франции и прозвучит «Марсельеза». Лётчики пилотажной группы Patrouille de France пронесутся над трассой на своих Dornier Alpha Jet, после чего директор гонки даст команду на старт.

Но до этого остаётся ещё несколько часов, а с утра пройдёт часовая гонка поддержки «Дорога к Ле-Ману» (третий этап серии «Кубка Michelin»), затем в полдень начнётся короткая сессия, которую можно назвать последний тренировкой, но она длится всего 15 минут. Называется она Warm-Up, т.е. «прогрев», и служит лишь для того, чтобы ещё раз проверить технику и внести какие-то коррективы в настройки в зависимости от погодных условий.

Официальная стартовая церемонии начнётся в 15.30, однако днём пит-лейн в течение почти полутора часов будет открыт для болельщиков. Кстати, для публики организована весьма достойная концертная программа, и если накануне в Ле-Мане выступали популярные французские музыканты, то в субботу вечером на сцену выйдет знаменитая шотландская рок-группа Simple Minds, чьи диски разошлись по миру тиражом более чем в 60 млн.

Как всегда, для болельщиков, которых вновь будет больше 300 тысяч (в прошлом году было 325 тысяч), запланировано много интересного, но главное шоу продолжительностью в 24 часа, конечно, будет проходить на трассе.

Судя по прогнозу, погода в основном должна быть нормальная: обещают переменную облачность при +18 градусах, хотя в течение дня возможны короткие дожди.

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