Экс-первая ракетка мира получила wild card на Олимпийские игры

Каролин Возняцки примет участие в теннисном турнире в Париже

Датская теннисистка в своих соцсетях сообщила, что «официально квалифицировалась» на Олимпиаду. Как стало известно, Возняцки получила одну из двух существующих wild card от ITF, которая предоставляется бывшим лидерам рейтинга или чемпионам турниров Grand Slam.

Каролин ранее трижды играла на Олимпийских играх: 2008 году в Пекине она сыграла в третьем круге, в 2012 году в Лондоне дошла до четвертьфинала, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро Каролин одержала одну победу.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах Ролан Гаррос 27 июля — 4 августа.

btu.org.ua