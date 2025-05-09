Брэд Бенавидес возвращается в Формулу 3

Команда AIX Racing, выступающая в Формуле 3, объявила о подписании контракта с Брэдом Бенавидесом до конца сезона.

Для гонщика, выступающего под флагом Гватемалы, это будет уже второй сезон в Формуле 3: в 2022-м Брэд выступал за Carlin, заработав три очка. В 2023-м Бенавидес провёл девять этапов в Формуле 2, не заработав очки, а в 2024-м выступал европейской Формуле Open и стал чемпионом.

AIX Racing оставалось единственной командой, у которой было вакантное место на 2025-й. На первом этапе сезона в Мельбурне его занял Никита Бедрин, а этап в Бахрейне провёл Фредди Слейтер. Теперь же Бенавидес занял место постоянного напарника Хавьера Сагреры и Николы Маринанджели.

Брэд Бенавидес: «Я рад возвращению в Формулу 3 и благодарен за это AIX Racing. Всегда приятно выйти на старт, и я с нетерпением жду возможности снова сесть за руль в Имоле.

Спасибо всем, кто поддерживал меня – семье, друзьям и команде – за то, что они всегда верили в мой путь. Я знаю, что меня ждёт трудное испытание, но выложусь на все сто. Гонки – часть меня, поэтому цель заключается в том, чтобы максимально использовать эту возможность».

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