Поход за 100-м титулом? Новак Джокович неожиданно взял wild card на турнир АТР 250 в Женеве

Шестая ракетка мира Новак Джокович примет участие в турнире ATP 250 в Женеве, который пройдет с 18 по 24 мая 2025 года



Серб получил wild card на участие в соревнованиях, что стало неожиданностью после его отказа от участия в “Мастерсе” в Риме, что случилось впервые с 2007 года .

Скорее всего, решение сыграть в Женеве связано с необходимостью набрать игровую практику на грунте перед стартом «Ролан Гаррос», который начнется 25 мая. В текущем сезоне Джокович не одержал ни одной победы на грунтовом покрытии, проиграв в первых матчах на турнирах в Монте-Карло и Мадриде.

В прошлом году Джокович уже выступал в Женеве, где дошел до полуфинала, уступив чеху Томашу Махачу. Отметим, что турнир в Женеве станет для него возможностью не только подготовиться к «Ролан Гаррос», но и побороться за 100-й титул в карьере.

В этом году в Женеве также планируют сыграть Тэйлор Фритц (№4 АТР), Каспер Рууд (№7 АТР), Григор Димитров (№15 АТР) и Томаш Махач (№20).



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