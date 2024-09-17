Даниэль Риккардо: Постараюсь заработать очки в Сингапуре

Гонщики RB Даниэль Риккардо и Юки Цунода на трёх этапах подряд не зарабатывали очки. Они надеются прервать эту безрезультативную серию на предстоящем Гран При Сингапура.

Даниэль Риккардо: «Мне очень нравится трасса Марина-Бэй – она одна из моих любимых. Я не выступал в прошлом году, поэтому сейчас с нетерпением жду возвращения.

В Сингапуре очень жарко и высокая влажность, что только усложняет задачу. Надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем в Баку. Команда много работает, чтобы разобраться в причинах проблем и прибавить. Я рад возвращению на эту трассу и постараюсь заработать несколько очков».

Юки Цунода: «Я рассчитываю без проблем провести уик-энд в Сингапуре. Первостепенная задача команды – попробовать выйти в финал квалификации, к которому мы были очень близки на этапе в Баку.

В Сингапуре предстоит долгая и физически сложная гонка. Связано это не столько с жарой и влажностью, которые не особо меня заботят, а с особенностями пилотирования – на этой трассе нет времени перевести дыхание, разгоны чередуются с торможениями, и тебе приходится переключать коробку чаще, чем на любом другом гоночном кольце.

Практически всегда на трассу выезжает автомобиль безопасности, поэтому нужно быть готовым использовать эту возможность. Кроме того, нужно принимать во внимание серьёзное улучшение состояния трассы за уик-энд – в квалификации она может быть на три секунды быстрее по сравнению с первой тренировкой. В прошлом году организаторы убрали несколько медленных поворотов, поэтому пилотировать стало веселее».

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