Шовлин: Надеюсь, у нового шасси не будет недостатков W15

Льюис Хэмилтон в этом году довёл счёт своих побед до 105-ти, выиграв Гран При Великобритании и Бельгии, что придавало оптимизма и ему, и его болельщикам перед второй частью сезона.

Но этим надеждам не суждено было сбыться, ведь после летнего перерыва он ни разу не поднимался на подиум, а его лучшим результатом пока остаётся 4-е место в Мехико.

В Сан-Паулу, где гонка проходила на залитой дождём трассе, Хэмилтон финишировал только десятым, при том что у Джорджа Расселла, его напарника по Mercedes, даже были шансы на победу, но ему просто не повезло, и в итоге 26-летний британец финишировал 4-м.

Сразу после гонки семикратный чемпион мира не скрывал своего неудовольствия поведением Mercedes W15, публично заявив, что это была худшая машина, которую он когда-либо пилотировал. Тем не менее Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, не склонен драматизировать ситуацию, тем более что технические новинки, представленные командой ещё в США, работают более-менее нормально.

Эндрю Шовлин: «Судя по результатам наших измерений, прижимная сила на расчётном уровне применительно к тому диапазону регулировок дорожного просвета, которые мы применяли. В этом плане всё нормально, однако в Бразилии погодные условия были совершенно иными, но и там мы видели, что в какие-то моменты наша машина была вполне конкурентоспособна.

Прежде всего это видно по квалификации Джорджа, ведь он смог пробиться в первый стартовый ряд. Но и на первом отрезке гонки уже на мокрой трассе его машина работала довольно эффективно. Но на сухом асфальте наши результаты были хуже – впрочем, проблемы с этим комплексом обновлений примерно те же, что наблюдались и раньше.

Слабости машины проявляются в медленных поворотах, особенно на участках трассы, где такие повороты следуют один за другим. А на втором секторе кольца в Сан-Паулу как раз много подобных поворотов. И над этим недостатком W15 мы должны продолжать работать. Впрочем, мы и не рассчитывали, что благодаря последнему комплексу новинок эта проблема будет решена. Мы лишь ожидали, что на этой стадии модернизации шасси нам удастся несколько улучшить базовые характеристики машины.

В общем, с одной стороны, новинки работают так, как мы и ожидали, но при этом, безусловно, пока остаётся ряд сложностей, с которыми ещё предстоит разобраться, чтобы W16, наша следующая машина, была лишена таких недостатков. Именно сейчас мы напряжённо над этим работаем, и надеюсь, что в течение зимнего межсезонья мы сможем внести в конструкцию шасси правильные изменения.

На оставшихся гонках сезона мы продолжим анализировать поведение машины, будем искать подтверждение нашим выводам об особенностях характеристик W15, стараясь понять, можно ли рассчитывать на то, что изменения, которые мы намерены внести в шасси, дадут нужный положительный эффект.

В Лас-Вегасе много прямых участков и медленных поворотов, в Катаре скорости будут выше, а финальная гонка сезона в Абу-Даби пройдёт на трассе, на которой есть всего понемногу, и там мы сможем точнее оценить уровень наших скоростных возможностей.

А также увидим, у кого из соперников самая быстрая машина, ведь иногда впереди Red Bull, иногда McLaren, иногда Ferrari. И это позволит нам вычислить размер отставания от этих команд, которое предстоит отыграть за зимние месяцы».

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