Серия А. Интер – Наполи 1:1. Чалханоглу дал, Чалханоглу взял

Неаполитанцы удержались на первом месте

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Серия А. 12-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Наполи" 1:1

Голы: Чалханоглу 43 – МакТоминей 23

Нереализованный пенальти: Чалханоглу 74 (стойка)

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 89), Думфриз, Чалханоглу (Зелински 82), Барелла, Мхитарян, Димарко (Дармиан 82), М. Тюрам (Тареми 82), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 89)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Гилмор (Лоботка 60), Ангисса, МакТоминей, Политано (Нгонг 84), Лукаку (Симеоне 77), Кварацхелия

Предупреждениe: Думфриз 80

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Встреча двух последних чемпионов Италии была особо пикантной из-за этого аспекта, а также из-за приезда Антонио Конте и Ромелу Лукаку, бывших любимцев "Интера", к нему в гости. Пытались ей добавить еще больше пикантности и разговоры о прямой битве за Скудетто, но такие в обеих командах отметали. Справедливо, поскольку начали они матч на четвертом и шестом местах в лиге. Все очень плотно.

В турнирной таблице Серии А все и вправду сейчас настолько плотно, что "Наполи" после этой потери очков все равно вернул себе первое место. Удержался на нем. Реабилитировавшись за 0:3 от "Аталанты" в предыдущем туре. Подопечные Конте выдержали удар на таком сложном выезде. А вот подопечные Симоне Индзаги драматично упускают результат уже в третьем Топ-матче в лиге по собственной вине.

В первом тайме хозяева поля сегодня на победу и не наиграли. Хотя до гола соперника владели мячом в два раза больше. Логично, что не наиграли, поскольку владение не очень любят. Не любит его и "Наполи", и для команды Конте отдать мяч, плотно обороняться и жалить на контратаках – идеальный выездной вариант.

Лукаку посылал Кварацхелию в контратаку, но у того не получился удар. Угловой Ррахмани переправил дальше, и МакТоминей забивал свой первый за месяц и второй вообще гол в лиге в упор и легко. Лукаку вновь отдал на Кварацхелию, и Ачерби спас в последний момент. "Интер" же пробивал неточно либо в защитников. Сам защитник Ачерби прорвался и пробил очень хорошо, но Мерет ногой отбил.

И все же к концовке тайма "нерадзурри" наладили давление и забили. Чалханоглу, пропустивший из-за травмы почти две недели, вернулся в стартовый состав в Лиге Чемпионов против "Арсенала" и там принес победу голом с пенальти. Здесь же сравнял счет голом с игры, просто влупив из-за пределов штрафной по дуге. Мерет коснулся мяча, но с такой силой и траекторией не мог вытащить.

Во втором тайме "Интер" уже доминировал полностью. "Наполи" же глухо защищался. Не удивляет, что итоговый счет матча по ударам по воротам дошел до 13:5. Правда, по такому доминированию моментов было не так много. Угловой отскочил к Димарко, тот с линии штрафной попал в стойку. Опять же Димарко с угла вратарской – Мерет отбил. Мерет отбил мощный удар Бареллы с линии штрафной.

Идеальный шанс выйти вперед хозяева все же получили. Причем в подарок. Думфриз заскочил первым, Ангисса поставил ногу слишком жестко. Весьма сомнительно, что он попал в ногу сопернику, но тот упал, и ВАР в такой ситуации решил не вмешиваться. Но вмешалась стойка, отбив пенальти Чалханоглу. Его первый промах с "точки" в футболке "Интера" после 17-ти успехов!

На последних минутах матча "Наполи" даже выбрался к воротам соперника, некоторое время до этого отодвинул игру в центр поля. Повлияла усталость "Интера" после матча Лиги Чемпионов против "Арсенала" в среду? Хотя там же с первых минут не выходили на поле Бастони, Димарко, Барелла, Тюрам и Мхитарян. И там полуторным составом удалось победить. Здесь первым – нет.

После поражения от "Аталанты" даже президенту "Наполи" Аурелио Де Лаурентису пришлось вмешиваться, призывая болельщиков к спокойствию и отказываясь от разговоров о Скудетто. В такой ситуации избежать поражения в гостях против чемпиона было очень важным заданием. Оно выполнено, удержано первое место. Хотя после одного очка в двух матчах целая стая преследователей уже близка.

Среди них и "Интер", как и "Аталанта", "Фиорентина" и "Лацио", отстающий на одно очко. В последних семи матчах лиги он потерял лишь четыре, так что идет хорошо. Но два предыдущих очка – дома против "Ювентуса", когда вышло с 4:2 на 4:4, а перед началом серии он проиграл "Милану" из-за гола на 89-ой минуте. Здесь же не реализовал пенальти. Так упускать результат в Топ-матчах – плохой знак.

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