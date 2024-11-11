Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис высоко оценил способности чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

«Даниэль Дюбуа – убийца королей. Вы должны высоко оценивать Дюбуа, он проделал великолепную работу, он упорно работал, жертвовал и стал чемпионом мира.

Сейчас у Даниэля большая уверенность, поэтому, когда он захочет драться против Фьюри, он, вероятно, захочет нокаутировать Тайсона. Он должен поймать его первым, его нелегко ударить, поэтому он должен работать, чтобы догнать Фьюри», – сказал Льюис.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua