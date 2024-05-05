Альварес прокомментировал защиту абсолюта в бою с Мунгией

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес и Хайме Мунгия

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (61-2-2, 39 KO) прокомментировал защиту абсолютного чемпионства в суперсреднем весе в бою против своего соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 KO).

«Я очень горжусь тем, что все мексиканцы здесь и смотрят на нас. Мунгия – отличный боец. Он сильный, умный. Но он немного медлителен. Я видел каждый удар. Иногда он попадал по мне, потому что я так уверен в себе. Я очень хорошо выступил и горжусь этим. Я лучший боец на данный момент, это точно.

Я не торопился, у меня большой опыт. У меня есть 12 раундов, чтобы выиграть бой, и я это сделал.

Я рад, что дал ему такую возможность. Мунгия – хороший парень и отличный чемпион. У него будет отличная карьера», – сказал Альварес.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Канело: 117-110, 116-111, 115-112.

sport.ua