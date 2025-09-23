Чемпион мира согласился сменить дивизион, чтобы провести бой с Кроуфордом

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг), американец Дэвид Бенавидес (30–0, 24 КО) готов сменить дивизион, чтобы бросить вызов своему соотечественнику Теренсу Кроуфоррду (42–0, 31 КО).

«Bud» в последнем поединке вышел на ринг против мексиканца Сауля Альвареса, одолел его единогласным решением судей и завоевал четыре титула во втором среднем весе (до 76,6 кг). Бенавидес поделился мнением о потенциальном поединке:

«Вскоре я вернусь в суперсредний вес – тогда посмотрим, кто из нас настоящий абсолют. Справится ли Кроуфорд с моим прессингом? Нет, он капитулирует, как и все остальные мои соперники.

Если Теренс действительно претендует на звание лучшего боксера всех времен, тогда ему необходимо сразиться с тем, кто находится на пике формы. Пора прекратить это халявное турне, Теренс», – заявил Бенавидес.

Дэвид в последнем поединке перебил кубинца Давида Морреля единогласным судейским решением и стал обладателем временного титула WBC. Позже организация повысила американца в статусе – он стал полноценным чемпионом полутяжелого веса.

sport.ua