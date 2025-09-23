Условия победы McLaren в Кубке конструкторов в Сингапуре

В Баку команда McLaren могла установить новый рекорд, выиграв десятый в своей истории Кубок конструкторов за семь этапов до конца сезона. Однако из-за схода Оскара Пиастри и седьмого места Ландо Норриса этого не произошло.

Тем не менее, вероятность того, что на следующем этапе в Сингапуре McLaren математически гарантирует себе победу в Кубке конструкторов, очень высока.

После Гран При Азербайджана на счету McLaren 623 очка, а в оставшихся семи этапах будет разыграно 346 с учётом трёх спринтов в Остине, Сан-Паулу и Катаре. Таким образом, в борьбе за титул формально участвуют помимо McLaren ещё две команды – Mercedes и Ferrari.

После гонки в Баку, несмотря на победу Макса Ферстаппена и шестое место Юки Цуноды, Red Bull Racing лишилась математических шансов на Кубок конструкторов, поскольку проигрывает McLaren 351 очко.

Чтобы стать обладателями Кубка конструкторов в Сингапуре, McLaren не должна проиграть Mercedes или Ferrari более тридцати очков. Фактически это означает, что Оскар Пиастри и Ландо Норрис должны суммарно заработать 13 очков, учитывая, что соперники за победный дубль могут заработать 43 очка.

Таким образом, в Сингапуре McLaren будет достаточно третьего места или даже более низкого результата, но при условии, что оба гонщика финишируют. Например, шестого и седьмого.

