Ханчжоу. “Квалифаер” выбил из турнира лидера посева Рублева, Муте отыграл два матчбола в четырехчасовом поединке с Казо

На турнире АТР 250 в Ханчжоу известны участники 1/4 финала



Ханчжоу, Китай • 17-23 сентября • хард • $1,049,780

Действующий чемпион: Марин Чилич (Хорватия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Валентен Ройер (Франция, Q) – Андрей Рублев (-, 1) 6:4, 7:6(2)

Лернер Тьен (США, 7) – Джулио Дзеппиери (Италия, Q) 6:4, 6:3

Корентен Муте (Франция, 4) – Артур Казо (Франция) 6:7(1), 6:3, 7:6(3) – отыграл 2 матчбола

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Ринки Хиджиката (Австралия, Q) 6:1, 6:4

Далибор Сврчина (Чехия, LL) – Чжан Чжичжэнь (Китай, WC)

Александр Бублик (Казахстан, 3) – Александар Вукич (Австралия) 6:7(6), 6:4, 6:4

У Ибин (Китай, WC) – Себастьян Корда (США) 4:6, 6:1, 6:4

Даниил Медведев (-, 2) – Нишеш Бассавареди (США) 6:2, 6:3

• 88-я ракетка мира Валентен Ройер впервые в карьере победил соперника из топ-20. Французский теннисист проиграл один гейм на своей подаче и сделад два брейка в ответ. Ройер впервые сыграет в четвертьфинале турнира АТР и дальше встретится с американцем Лернером Тьеном.

• Корентен Муте затратил на свою победу в поединке с Артуром Казо 3 часа 47 минут, отыграв два матчбола на своей подаче в третьем сете, при счете 4:5. Муте третий раз в сезоне прошел в четвертьфинал на турнире АТР и дальше сыграет против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, которому дважды проиграл на грунте в этом году (Рио-де-Жанейро, Монте-Карло).

