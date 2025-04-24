“Иногда надо остановиться, прислушаться к телу”. Карлос Алькарас объявил, что пропустит “Мастерс” в Мадриде

Двукратный чемпион «Мастерса» в Мадриде третья ракетка мира Карлос Алькарас объявил о снятии с соревнований из-за травмы, которую он получил во время финала в Барселоне.



Об этом 21-летний испанец сообщил на пресс-конференции накануне старта турнира в столице Испании.

«В финале в Барселоне я почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра слева, но тогда не думал, что все настолько серьезно. Очень обидно, что не смогу сыграть здесь, в Мадриде. Это особое место – перед родной публикой, перед семьей, друзьями. Они нечасто могут путешествовать, поэтому выступление дома всегда особенное», – прокомментировал Алькарас.

Карлос получал медицинскую помощь во время поединка в Барселоне против Хольгера Руне, и хотя надеялся успеть восстановиться до старта «Мастерса», окончательное решение было принято в пользу здоровья.

«Это очень тяжелое решение. Но теннис – требовательный спорт, неделю за неделей мы играем матчи без отдыха. Иногда надо остановиться, прислушаться к телу. Я вернусь еще сильнее», – отметил испанец.

В этом году Алькарас уже завоевал титулы в Роттердаме и Монте-Карло, а также сыграл в финале в Барселоне. Сейчас испанец возглавляет чемпионскую гонку сезона, имея 24 победы при 5 поражениях в 2025 году.

Карлос надеется успеть восстановиться до “Мастерса” в Риме и точно хочет сыграть на Ролан Гаррос, где ему предстоит защищать титул.

«Мой план – сыграть в Риме. Я сделаю все, чтобы быть готовым на 100%. Сначала на следующей неделе пройду обследование и увидим, как отреагирует тело. Если не получится сыграть в Риме – следующая цель это Ролан Гаррос. Хочу вернуться на корт как можно скорее».



btu.org.ua