Плей-офф НХЛ. Победа Вашингтона, овертайм Далласа, проблемы Эдмонтона

Вашингтон во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ обыграл Монреаль со счетом 3:1 и спокойно ведет в серии 2:0. Две шайбы оформил Коннор Макмайкл, а вратарь Логан Томпсон сделал 25 сейвов.
На Западе игра серии Колорадо и Далласа снова перешла в овертайм. И, как и во второй встрече, Звезды снова был сильнее в дополнительное время, победив 2:1.
Старз ведут в серии 2:1.
В еще одной серии Эдмонтон не может справиться с атакой Лос-Анджелеса. Короли снова забросили сопернику шесть шайб и повели в серии 2:0, забрав две домашние победы.
У Кингз суперматч выдали форварды Копитар и Кемпе, набравшие по четыре очка.
Плей-офф НХЛ. Первый раунд
Вашингтон – Монреаль 3:1
Вашингтон ведет в серии 2:0
Колорадо – Даллас 1:2 в первом овертайме
Даллас ведет в серии 2:1
Лос-Анджелес – Эдмонтон 6:2
Лос-Анджелес ведет в сери 2:0