Плей-офф НХЛ. Победа Вашингтона, овертайм Далласа, проблемы Эдмонтона

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Вашингтон во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ обыграл Монреаль со счетом 3:1 и спокойно ведет в серии 2:0. Две шайбы оформил Коннор Макмайкл, а вратарь Логан Томпсон сделал 25 сейвов.

На Западе игра серии Колорадо и Далласа снова перешла в овертайм. И, как и во второй встрече, Звезды снова был сильнее в дополнительное время, победив 2:1.

Старз ведут в серии 2:1.

В еще одной серии Эдмонтон не может справиться с атакой Лос-Анджелеса. Короли снова забросили сопернику шесть шайб и повели в серии 2:0, забрав две домашние победы.

У Кингз суперматч выдали форварды Копитар и Кемпе, набравшие по четыре очка.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Вашингтон – Монреаль 3:1

Вашингтон ведет в серии 2:0

Колорадо – Даллас 1:2 в первом овертайме

Даллас ведет в серии 2:1

Лос-Анджелес – Эдмонтон 6:2

Лос-Анджелес ведет в сери 2:0

sport.ua