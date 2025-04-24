Джолион Палмер о штрафе, полученном Ферстаппеном

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, в свой колонке рассуждает о 5-секундном штрафе, полученным Максом Ферстаппеном в Джидде: можно ли согласиться с этим решением стюардов? Палмер считает, что однозначно нужно.

Эпизод в 1-м повороте предрешил судьбу победы в Гран При Саудовской Аравии: Макс Ферстппен выехал за пределы трассы, после чего был оштрафован за получение незаконного преимущества. В результате инициатива в гонке перешла к Оскару Пиастри, который и стал её победителем.

Впрочем, на самом деле Пиастри перехватил инициативу уже на первых метрах дистанции. Оба гонщика стартовали на резине Medium, но именно Оскару удалось быстрее разогнаться и уже перед первым поворотам занять внутреннюю траекторию слева от машины Ферстаппена.

Решающий момент старта часто происходит на второй фазе разгона, когда гонщики действительно могут получить преимущество, в полной мере используя мощь 1000-сильных двигателей своих машин, что позволяет выйти вперёд. Оскару удалось именно это, хотя в Джидде разгон в сторону 1-го поворота один из самых коротких в календаре.

Оскар действовал чётко, занял внутреннюю траекторию и довольно поздно затормозил, поэтому у Макса уже не было шансов сохранить позицию. Если бы Ферстаппен в 1-м повороте в достаточной мере оставался впереди McLaren Пиастри, тогда он мог занять нужное пространство на выходе из поворота, но в том эпизоде уже на входе в него передние колёса машины Оскара поравнялись с RB21.

Именно тот, кто атаковал, имел право использовать всю ширину трассы. Как отмечается в официальных инструкциях FIA, именно у такого гонщика приоритетное право на поворот. Для Оскара сложность ситуации была в том, чтобы не позволить себя обмануть, не допустить ошибку на торможении и не пытаться, защищая свою позицию, затормозить слишком поздно.

Тогда бы он тоже оказался за пределами трассы, и это бы свело на нет его попытку атаки – однако Оскар и торможение рассчитал идеально, и в поворот вошёл так, как надо. Затормозил он достаточно поздно, чтобы успешно противостоять действиям Макса, но при этом достаточно эффективно, поэтому успел сбросить скорость и остаться в пределах трассы. В общем, ему удалось вполне чисто провести обгон.

Казалось бы, Ферстаппену стоило принять очевидное, согласиться, что Оскар провёл обгон, и попытаться отыграть позицию на более поздней стадии гонки. Но Макс не таков, и мы давно знаем, что он будет пытаться во что бы то ни стало остаться впереди. Поэтому в Джидде он отпустил педаль тормоза, после чего попытался обойти Пиастри по внешней траектории – вместо того, чтобы сбросить скорость и остаться на трассе. Но Макс предпочёл действовать иначе, после чего пытался спорить, что соперник выдавил его на обочину.

На самом деле у него и не было шансов остаться на трассе, учитывая, с какой скоростью он ехал в средней фазе поворота и на какой траектории находился. Он бы не удержался в пределах трассы, даже если бы имел преимущественное право на тот поворот – но такого права у него не было.

Я не жду, что Ферстаппен изменит свой стиль ведения борьбы – он всегда старается в максимальной степени использовать все шансы, чтобы остаться впереди, а также пытается оказывать давление на стюардов, чтобы те выносили решения в его пользу. В прошлом уже были случаи, когда ему это удавалось. Впрочем, лично я предпочитаю, чтобы гонщики выясняли отношения на трассе, чем это за них будут делать стюарды.

При этом можно понять и логику действий Red Bull и Ферстаппена, когда они решили не возвращать позицию Пиастри, поскольку это ключевой момент, и в дальнейшем они могли его использовать, чтобы получить преимущество. Поскольку стюарды ограничились 5-секундным штрафом (к инцидентам на первом круге они относятся весьма либерально), то у Макса были шансы нарастить преимущество, тем более что трасса перед ним была свободной.

Именно так он и действовал, вынудив McLaren и Пиастри провести ранний пит-стоп, чтобы защитить позицию. Разумеется, не исключено, что уже после финиша гонки в Red Bull, анализируя её события, могли прикинуть, что если бы они всё-таки вернули позицию, то впоследствии это могло бы позволить применить агрессивную тактику, а это шанс опередить соперника за счёт более раннего пит-стопа.

Впрочем, это не давало гарантий, что Ферстаппен сможет удержаться за McLaren Пиастри, тем более на первом отрезке дистанции, когда ему пришлось бы ехать в зоне возмущённого воздуха. Ведь резина Medium в таких условиях подвержена перегреву. Но хотя Макс на этой стадии гонки остался впереди, за что получил 5-секундный штраф, затем это дало ему возможность без особых усилий защитить свою позицию от ехавшего третьим Джорджа Расселла, у которого были проблемы с износом шин, когда гонщик Mercedes ехал в трафике.

Ферстаппен занял в гонке 2-е место, при этом за рулём машины Red Bull он показал очень неплохой темп и пока сохраняет шансы на титул, несмотря на тот факт, что на этой стадии чемпионата RB21 не столь эффективна, как техника соперников.

В прошлом сезоне мы видели немало поединков Ферстаппена с Ландо Норрисом, в которых Макс часто выходил победителем, но в Джидде произошла первая дуэль Пиастри с четырёхкратным чемпионом мира, и верх в ней одержал австралиец, причём сделал это в своей типичной невозмутимой манере. Возможно, именно это одно из самых эффективных средств в арсенале Оскара, и я уверен, что в 2025 году мы ещё не раз будем обсуждать поединки между этими двумя гонщиками.

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