Тото Вольфф: У Макса нет причин уходить из Red Bull

В интервью итальянской версии телеканала Sky руководитель команды Тото Вольфф прокомментировал слухи, что в Mercedes проявляют интерес к Максу Ферстаппену. Ответ Тото можно назвать интригующим.

Тото Вольфф: «На рынке пилотов очень интересная ситуация. Для гонщика важнее всего быть в команде, которая обладает самой быстрой машиной, поэтому в ближайшее время у Макса нет причин уходить из Red Bull. Однако посмотрим, как будет развиваться ситуация».

Ранее мы приводили слова консультанта Red Bull по автоспорту Хельмута Марко, который назвал интересным сценарий, при котором Макс окажется в Mercedes.

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