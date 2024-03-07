Боруссия Дортмунд квалифицировалась на клубный чемпионат мира



Фото: AFP

Боруссия Дортмунд гарантировала себе выход на клубный чемпионат мира по футболу-2025.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Это произошло после вылета РБ Лейпцига в 1/8 финала Лиги чемпионов от Реала.

Стоит отметить, что на клубном ЧМ-2025 примут участие 32 команды, из них 12 — из Европы.

По регламенту от одной страны могут играть максимум два клуба, кроме случаев, если более двух команд из одной ассоциации выиграют Лигу чемпионов за последние 4 сезона.

Боруссия Дортмунд является второй страной в Германии по рейтингу после Баварии.

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Реал — Лейпциг 1:1: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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