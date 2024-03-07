Боруссия Дортмунд квалифицировалась на клубный чемпионат мира

Фото: AFP
Боруссия Дортмунд гарантировала себе выход на клубный чемпионат мира по футболу-2025.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Это произошло после вылета РБ Лейпцига в 1/8 финала Лиги чемпионов от Реала.
Стоит отметить, что на клубном ЧМ-2025 примут участие 32 команды, из них 12 — из Европы.
По регламенту от одной страны могут играть максимум два клуба, кроме случаев, если более двух команд из одной ассоциации выиграют Лигу чемпионов за последние 4 сезона.
Боруссия Дортмунд является второй страной в Германии по рейтингу после Баварии.
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