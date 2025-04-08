Алекс де Минор: “Ментально очень настроен пройти этот грунтовый отрезок как можно лучше”

Десятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор прокомментировал свой старт на первом грунтовом “Мастерсе” в сезоне



“Это, бесспорно, очень физически тяжелый период года. Очевидно, на грунте важна стабильность, умение строить розыгрыши, креативность тоже, не так ли? Надо придумывать много различных способов выиграть очко, ведь розыгрыши затягиваются и становятся утомительными.

Это важная часть сезона для меня. Я ментально очень настроен пройти этот грунтовый отрезок как можно лучше, потому что знаю – дальше будет трава, а на тот период мне не нужна дополнительная мотивация”, цитирует австралийского теннисиста Yahoo Sports.

26-летний теннисист Алекс де Минор участвует в турнире Monte-Carlo Masters как в одиночном, так и в парном разряде.

В одиночном разряде он начнет свое выступление со второго круга и встретится с победителем матча Томаш Махач (Чехия) – Себастиан Баэс (Аргентина). Напомним, что в прошлом году де Минор дошел в Монте-Карло до четвертьфинала, где уступил Новаку Джоковичу.

В парном турнире де Минор вместе с немцем Яном-Леннардом Штруффом уже одержали победу на старте, обыграв дуэт Юки Бхамбри (Индия) / Алексей Попырин (Австралия) – 5-7, 7-5, 10-5.

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