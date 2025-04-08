Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Гашек

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек поделился мыслями о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ. Рекорд ранее принадлежал Уэйну Гретцки – 894 заброшенные шайбы.

«Я не поздравлял Овечкина. Я считаю, что человеческая жизнь для меня важнее любого рекорда или карьеры любого спортсмена.

Когда много людей поздравляют и аплодируют, мне было важно, чтобы они понимали, что аплодируют не только рекорду, но и тому, что из-за этого умирают много людей, и это ответственность не только Овечкина, но и НХЛ и тех стран, которые позволили этому игроку играть.

Хоккеисты – это лучшая пропаганда для путина, его действий, его империалистической войны и убийств детей на игровых площадках.

Для американских болельщиков война в Украине слишком далека. Это точно соответствует поговорке «чужая кровь не течет». Для них важнее результаты их команды», – сказал Гашек.

Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину

sport.ua