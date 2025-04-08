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Футбол

Моуринью – о том, что схватил за нос тренера Галатасарая: Уверен, в Голливуде видели

Моуринью - о том, что схватил за нос тренера Галатасарая: Уверен, в Голливуде видели

    • Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с наставником "Галатасарая" Оканом Буруком, случившийся после завершения матча 1/4 финала Кубка Турции.

    "Одно фото стоит тысячи слов. Если бы я рассказал, что произошло, это была бы моя версия, но у тренера "Галатасарая" есть своя.

    Слова мало что значат, а фотографии говорят сами за себя. Я уверен, что Голливуд видел, что произошло", – сказал португалец.

    Напомним, по итогам встречи Моуринью получил дисквалификацию на три игры и штраф в размере около 7,5 тысяч долларов.

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    www.ua-football.com

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