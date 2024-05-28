Без Куртуа: соперник Украины, сборная Бельгии, объявила состав команды на Евро-2024

В заявку попали 25 футболистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бельгии объявила свой состав на чемпионат Европы-2024. Главный тренер сборной Доменико Тедеско решил не включать в заявку голкипера "Реала" Тибо Куртуа, который недавно восстановился после тяжелой травмы.

Вратари: Кун Кастельс ("Вольфсбург"), Томас Камински ("Лутон Таун"), Матц Селс ("Ноттингем Форест")

Защитники: Тимоти Кастань ("Фулхэм"), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба — "Андерлехт"), Максим Де Кейпер ("Брюгге"), Ваут Фас ("Лестер"), Томас Менье ("Трабзонспор"), Артюр Теате ("Ренн")

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Орель Мангаля ("Лион"), Амаду Онана ("Эвертон"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Артур Вермерен, Аксель Витсель (оба — мадридский "Атлетико"), Астер Вранкс ("Вольфсбург")

Нападающие: Йохан Бакайоко ("ПСВ"), Янник Карраско ("Аль-Шабаб"), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"), Жереми Доку ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Рома"), Доди Лукебакио ("Севилья"), Лоис Опенда ("РБ Лейпциг"), Леандро Троссар ("Арсенал")

Напомним, что сборная Бельгии сыграет против Украины 26 июня в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

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