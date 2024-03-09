Барселона дожила Мальорку в матче 28 тура Ла Лиги

Судьбу игры решил один гол

Сегодня, 8 марта, в рамках 28 тура испанской Ла Лиги состоялся один матч.

Барселона выиграла у Мальорки с разницей в один м' яч.

Меткий удар нанес 16-летний вингер каталонцев Ламил Ямал.

Барселона — Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 73' Ямал

Победа помогла Барселоне временно подняться на второе место в турнирной таблице. Разница между ней и Жироной — 2 балла, но у «красно-белых» матч в запасе.

Напомним, Мальорка в предыдущем туре обыграла Жирону наших Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

В 27 туре гол Яремчука помог Валенсии сыграть вничью с Реалом Лунина. Стоит отметить, что судья не засчитал гол мадридцев на последних секундах матча.

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