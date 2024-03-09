Чекарелли: К Австралии Сайнс сможет восстановить форму

Новость о том, что Карлосу Сайнсу пришлось перенести срочную операцию по удалению аппендикса, безусловно, стала одной из самых обсуждаемых в паддоке, как и дебют в Формуле 1 Оливера Бермана, резервного гонщика Ferrari, заменившего испанца за рулём его машины.

Теперь и команду, и болельщиков волнует, сможет ли Карлос вернуться в строй через две недели и выйти на старт Гран При Австралии. Итальянский доктор Рикардо Чекарелли, руководитель медицинской бригады Формулы 1, более 20 лет посвятивший работе в автоспорте, в этом почти уверен.

«Если не будет осложнений, гонщик сможет вернуться за руль через 10 дней, – приводит его слова испанская газета Marca. – Я думаю, что к Австралии Сайнс сможет восстановить форму. Разумеется, я не могу точно прогнозировать, как пойдут дела у Карлоса, поскольку не обладаю полной информацией и не работаю с Ferrari, поэтому мои рассуждения носят общий характер.

У каждого случая могут быть свои особенности, и всё зависит от того, что именно было выявлено медиками, его оперировавшими. Но если это была обычная инфекция, и если хирургическое вмешательство прошло успешно, то гонщик вполне может вернуться в строй через 10 дней.

Если бы речь шла о футболисте, то в этом случае восстановление заняло бы намного больше времени, потому что у них брюшная полость подвержена более серьёзным нагрузкам. А гонщик находится в кокпите в сидячем положении, и в случае с ним нагрузки не столь велики.

Сейчас такая операция проходит очень быстро, она проводится через пару совсем небольших отверстий, после чего человек проводит в госпитале пару дней и выписывается. Думаю, медики в Ferrari быстро выявили проблему и действовали правильно».

Чекарелли напомнил, что аналогичная проблема была у Алекса Элбона в 2022 году, и гонщик Williams тогда пропустил всего один этап – Гран При Италии в Монце, а уже в Сингапуре вернулся за руль.

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