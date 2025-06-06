Эдриан Ньюи: Лэнс Стролл лучше, чем о нём думают

За годы выступлений в Формуле 1 Лэнс Стролл приобрёл репутацию гонщика, который не проявляет особого энтузиазма в работе. Во многих интервью канадский гонщик отвечает односложно монотонным голосом и редко улыбается. У некоторых болельщиков и экспертов даже сложилось впечатление, что Лэнсу надоела Формула 1.

Однако конструктор Эдриан Ньюи, который только в марте присоединился к Aston Martin, уже высказал слова поддержки канадскому гонщику.

Эдриан Ньюи: «Я считаю, что у Лэнса несправедливо плохая репутация. Он выступал в одной команде с такими гонщиками, как Серхио Перес, Нико Хюлкенберг, Себастьян Феттель, сейчас Фернандо Алонсо. Лэнс часто оказывался на одном уровне с такими признанными мастерами и выдающимися гонщиками.

Любой гонщик, выступающий в Формуле 1, несомненно, очень хорош. Лэнс намного лучше, чем о нём думают люди».

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