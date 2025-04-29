Гонщики Sauber готовы к спринту в Майами

Габриэль Бортолето ни разу не выступал в Майами, но с нетерпением этого ждёт и уверяет, что готов к предстоящей гонке на непростой городской трассе. Его напарник по команде Sauber Нико Хюлкенберг рассказал, что ему нравится атмосфера во время гоночного уик-энда в Майами.

Джонатан Уитли: «Уик-энды со спринтом добавляют сложностей, но они же предоставляют дополнительные возможности. Перед квалификацией состоится всего одна тренировка, поэтому подготовка будет ещё более важна, ведь у нас нет права на ошибку. Команда проделала большую работу за кулисами, и теперь мы должны показать результат.

В Майами предстоит решать непростые задачи, и если мы сработаем уверенно и точно, то сможем добиться значительного прогресса. Предстоит ещё многое сделать, чтобы добиться от машины C45 большей скорости, поэтому мы подходим к этому уик-энду сосредоточенными и решительными».

Нико Хюлкенберг: «Здорово вернуться в Майами – мне нравилось выступать на этой трассе в последние годы. Трасса уникальная, а атмосфера особенная, что делает уик-энд ещё более интересным.

Мне нравится ритм гоночной трассы, а формат со спринтом только добавляет остроты. В такие уик-энды нет возможности расслабиться – квалификация начинается сразу после единственной тренировки, поэтому задача состоит в том, чтобы с самого начала подобрать правильные настройки».

Габриэль Бортолето: «Раньше я никогда не выступал на трассе в Майами, поэтому с нетерпением жду этой возможности. По телевизору этот гоночный уик-энд выглядит впечатляющим, и я рад впервые приехать в Майами.

После гонки в Джидде у меня была возможность поработать на симуляторе, чтобы лучше понять трассу. Сейчас я хочу проехать по реальному гоночному кольцу.

Мне многое предстоит сделать в этот уик-энд, ведь это всего лишь мой второй этап со спринтом. Я чувствую, что хорошо подготовился и сосредоточен на том, чтобы выжать максимум».

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