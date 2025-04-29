ВИДЕО. «Ты врач?» Усик поссорился с командой Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После объявления боя Усик и Дюбуа встретились на битве взглядов, а после этого состоялась встреча между командами боксеров. Александр вступил в перепалку с одним из представителей команды Даниэля.

Усик: «Дюбуа ударил меня вот сюда» (показывает ниже пояса).

Представитель Дюбуа: «Ты видел свою реакцию?»

Усик: «Ты врач?»

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua