ВИДЕО. «Ты врач?» Усик поссорился с командой Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.
Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
После объявления боя Усик и Дюбуа встретились на битве взглядов, а после этого состоялась встреча между командами боксеров. Александр вступил в перепалку с одним из представителей команды Даниэля.
Усик: «Дюбуа ударил меня вот сюда» (показывает ниже пояса).
Представитель Дюбуа: «Ты видел свою реакцию?»
Усик: «Ты врач?»
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.