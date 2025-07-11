Тайсон Фьюри сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный боксер Тайсон Фьюри высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа очень молодой, амбициозный, большой и сильный боксер. Усик очень опытный, но опять же, он провел два боя со мной, и выиграл он их или нет, вопрос дискуссионный. Он выиграл, и это все, что имеет значение. Ему 38 лет. Но Дюбуа может нанести такой удар, как в первом бою, и снова причинить ему боль», — сказал Фьюри.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua