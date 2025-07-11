Впервые в еврокубковом матче Шахтера забили 5 бразильцев

Разгром "Шахтера" над "Ильвесом" обеспечили 6 точных ударов 5 бразильцев. Ранее в одной встрече "горняков" на евроарене отмечалось не более трех представителей этой футбольной страны. Подобное случалось в шести поединках:

2008/09 ЛЧ. Динамо (Загреб) 1:3 Шахтер (Адриано, Брандао, Виллиан)

2011/12 ЛЧ. Рома 2:3 Шахтер (Жадсон, Коста, Адриано)

2013/14 ЛЧ. Шахтер 4:0 Реал Сосьедад (Адриано, Тейшейра, Коста)

2014/15 ЛЧ. БАТЭ 0:7 Шахтер (Тейшейра, Адриано, Коста)

2016/17 ЛЕ. Гент 3:5 Шахтер (Марлос, Тайсон, Фред)

2019/20 ЛЕ. Шахтер 4:1 Базель (Тайсон, Патрик, Додо)

Даже ассисты во встрече с "Ильвесом" делал только бразилец.

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