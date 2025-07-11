Уимблдон. Анисимова победила первую ракетку мира Соболенко и впервые вышла в финал турнира Grand Slam

Аманда Анисимова будет бороться за титул на соревнованиях в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Аманда Анисимова (США, 13) – Арина Соболенко (-, 1) 6:4, 4:6, 6:4

Американская теннисистка записала в свой актив шестую победу в девяти матчах против Соболенко, взяв реванш за поражение в июне в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Анисимова также впервые в карьере обыграла действующего лидера рейтинга, проиграв до этого в двух подобных встречах, и одержала шестую победу над соперницей из топ-5 (четыре из них против Соболенко).

Аманда стала девятой теннисисткой из США в Открытой Эре (с 1968 года), которая сыграет в финале Уимблдоне, и первой с 2019 года, когда до этой стадии травяного “мэйджора” дошла Серена Уильямс.

Во втором полуфинале Уимблдона сегодня сыграют Ига Швёнтек (Польша, 8) и Белинда Бенчич (Швейцария).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua