Ferrari протестирует новую заднюю подвеску в Муджелло

Команда Ferrari готовит технические новинки к предстоящему Гран При Бельгии. В рамках подготовки Скудерия на следующей неделе протестирует обновлённую заднюю подвеску.

Тесты пройдут во время съёмочного дня, который запланирован на 16 июля в Муджелло. Ожидается, что 200 километров, которые можно проехать в рамках съёмочного дня, будут поделены между Антонио Джовинацци и Шарлем Леклером. Присутствие Льюиса Хэмилтона на тестах не ожидается.

Инженеры команды рассчитывают, что обновлённая задняя подвеска вместе с представленным на этапе в Австрии новым днищем, расширят рабочий диапазон шин и позволят отыграть примерно одну десятую на круге. Принимая во внимание, что в квалификации в лидирующей группе разница исчисляется сотыми долями секунды, прибавка в одну десятую должна помочь гонщикам Ferrari в борьбе за более высокие позиции на старте.

Источник