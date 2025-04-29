Артета: Арсенал стал одной из четырех лучших команд Европы, но мы стремимся к большему

Накануне важного матча полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ", главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями о предстоящем поединке.

"Особенно с учетом обстоятельств этого сезона и того, как мы преодолели много проблем и вызовов, мы стали одной из четырех лучших команд Европы. Сейчас это прекрасная история, но мы хотим большего.

Это момент, чтобы сказать, что это то, кем мы являемся как команда. Играть с таким настроем. Сейчас речь идет о том, где предел, и как далеко я хочу зайти", – сказал специалист.