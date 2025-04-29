Сразу несколько рекордов. Матч НХЛ между Флоридой и Тампой стал уникальным

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В четвертом матче серии плейоф НХЛ Флорида Пантерс переиграла Тампу-Бэй Лайтнинг со счетом 4:2.

Матч запомнился двумя уникальными последовательными сериями заброшенных шайб.

Игроки Тампы-Бэй Лайтнинг Митчелл Чеффи и Эрик Чернак во втором периоде матча забросили две шайбы с разницей в 11 секунд, что является новым рекордом франшизы в плейоф НХЛ.

В третьем периоде подобным достижением отметились и игроки Флориды Пантерс.

Сет Джонс и Арон Экблад забили также с разницей в 11 секунд, отметившись двумя самыми быстрыми голами защитников одной команды в истории плейоф Кубка Стэнли.

Предыдущее достижение было зафиксировано еще в 1985 году, когда разница между двумя голами защитников составила 16 секунд.

Флорида после 4-х матчей лидирует в серии со счетом 3-1.

sport.ua