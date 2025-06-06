Отменен бой украинского супертяжа. Его сорвал экс-соперник Фьюри

Владислав Сиренко

Украинский боксер в супертяжелом весе Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) 7 июня должен был сразиться с британцем Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО), сообщает издание Tribuna.

Однако, по информации источника, сторона бывшего соперника Тайсона Фьюри неожиданно отказалась от поединка. Интересно, что именно представители 37-летнего боксера инициировали переговоры о проведении поединка в сжатые сроки.

Напомним, Диллиан Уайт уже не впервые отказывается от боев. Из-за травмы он не вышел на бой с Джо Джойсом в марте, а также отменил поединок против Джона Кевина Ахио.

sport.ua