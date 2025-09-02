Ваулз: Я знаю, что у нас конкурентоспособная машина

Вспоминая события Гран При Нидерландов, Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, признаёт, что они оставили горьковатое послевкусие, и это несмотря на то, что Алекс Элбон финишировал пятым, заработав для команды ценные очки.

При этом Карлос Сайнс, стартовавший в Зандфорте на шесть позиций выше напарника, занял только 13-е место – в том числе на результате сказался 10-секундный штраф, который Ваулз считает чрезмерным. Но есть надежда, что в Монце, где Карлос не раз поднимался на подиум, а в 2023-м завоевал поул, он сможет отыграться.

Джеймс Ваулз: «Итоги гонки в Зандфорте были неоднозначными. Алекс выступил прекрасно, в том числе отлично провёл первый круг, что позволило ему отыграть несколько позиций и оказаться позади машины Карлоса, после чего он использовал и другие возможности по мере того, как они появлялись.

Также заслуживает похвалы работа команды на пит-стопах, тактику мы тоже выбирали правильно, что тоже помогло нам подниматься на более высокие позиции по отношению к соперникам. Это что касается позитивных моментов.

Но я расстроен из-за Карлоса, ведь темп у него есть, а инцидент с Лиамом Лоусоном, по-моему, не был настолько серьёзным, чтобы за него назначать 10-секундный штраф. Со стороны казалось, что это не более чем гоночный инцидент, но в итоге Сайнс оказался за пределами призовой десятки. При этом сам он всё делал правильно и тоже должен был заработать очки.

Если говорить о событиях, происходивших впереди нас, то надо отметить подиум команды Racing Bulls. Её гонщики уверенно провели квалификацию, и Айзек Хаджар заслуженно финишировал третьим. Но для нас это ещё одно напоминание о том, что эта команда заработала в Зандфорте больше очков, чем Williams, а в Aston Martin – столько же, сколько и мы.

Впереди Гран При Италии, мы к нему готовимся, и я уже в предвкушении гонок в Монце и Баку, ведь я знаю, что у нас конкурентоспособная машина. В середине пелотона результаты очень плотные, и сейчас наша задача в том, чтобы во всех оставшихся Гран При набирать больше очков, чем соперники».

Источник