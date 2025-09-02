Ига Швёнтек – о победе над Александровой на US Open: “Довольна уровнем своей концентрации и качеством всего, что делала на корте”

Польская теннисистка поделилась эмоциями после уверенной победы над “нейтральной” Екатериной Александровой в четвертом круге Открытого чемпионата США



Ига Швёнтек уверенно обыграла Екатерину Александрову и в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open. Это уже 13-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam для польки, которая в 24 года стала самой молодой с 2005 года теннисисткой, которая смогла пробиться в четвертьфинал на всех четырех “мэйджорах” в одном сезоне.

– Ига, ваши мысли после сегодняшнего матча?

– Конечно, я довольна своей игрой. Во втором сете я не позволила Екатерине вернуться в матч, так что я довольна уровнем своей концентрации и качеством всего, что делала на корте.

– Выходили ли вы после матча на дополнительную тренировку, и если да, то надолго?

– Да, примерно на 15-20 минут. Ничего интенсивного.

– Сегодня все больше игроков имеют двух или даже трех тренеров. Вы же работаете только с одним наставником. Это сознательный выбор?

– Думаю, все зависит от тренера. Для меня это комфортнее, но, конечно, это требует огромной работы именно от него. Сезон становится все длиннее, и не все могут путешествовать постоянно. Я же изначально хотела, чтобы один человек вел весь процесс. Это проще с точки зрения коммуникации.

– Вы всегда делаете упражнения на реакцию перед матчем. Это появилось сразу или со временем?

– В юниорские годы я была намного слабее в реакции на корте. Потом наступил сезон, когда все “щелкнуло”, и упражнения стали даваться легче. С тех пор моя разминка практически не меняется. Добавляю что-то новое только тогда, когда становится скучно. Но мне комфортно с рутиной.

– Вы всегда отдаете сувениры конкретным болельщикам, а не просто бросаете в толпу. Это принципиально?

– Да, потому что обычно сразу несколько человек тянут руки. Если это девушка, а рядом ребята с более длинными руками, шансов у нее почти нет. Поэтому я стараюсь бросать целенаправленно. Это своеобразная справедливость.

– Не кажется ли вам странным, что люди так стремятся получить ваше использованное полотенце?

– Нет, потому что в детстве я тоже мечтала о полотенце Рафы. Иногда странно, когда хочу отдать что-то ребенку, а взрослый выхватывает. Тогда думаю: “Ну, это же не для вас”.

– Ваша следующая соперница – Аманда Анисимова. Вы говорили после Уимблдона, что в спорте нет места для сожалений. Это черта из детства?

– Да, большинство из нас воспитывалось именно так. Если вы хотите стать спортсменом, вы должны стремиться выиграть каждое очко. Это нормально. После Уимблдона было много вопросов из-за счета, но если вы сами играли, то понимаете: никто ничего не отдает просто так.

– В чем для вас самая большая разница между Уимблдоном и US Open?

– Это совсем другой опыт. В Лондоне тишина, а здесь – постоянный шум, даже свет ярче на экранах во время розыгрышей. Сложнее сконцентрироваться. Но если я в своем “пузыре”, то ничего не слышу. Все зависит от моего психического состояния в конкретный день.

– Вы сказали, что фокус не приходит сам собой. Что вы делаете, чтобы его удержать?

– Это трудно объяснить. Это результат ежедневной работы годами. Концентрация не появляется сама – ее надо держать, даже если вокруг шум.



btu.org.ua